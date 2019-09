خلال ساعات يتوفر رابط لعبه call of duty mobile للاندرويد والايفون

هي الدفعة الأولى من ملحمة 'Call of Duty' التي تحاول نقل الكمبيوتر وتجربة الألعاب إلى الهواتف الذكية التي الهواتف التي تشتغل بنظام الاندرويد.بعبارة أخرى ،تمامًا مثل Modern Warfare أو Black Ops ،هذا هو FPS المتعدد اللاعبين بكل ما في الكلمة من معنى.



تم ثكيف عناصر التحكم في Call of Duty: Mobile تمامًا مع الأجهزة التي تعمل باللمس.إستخدم إبهامك الأيسر للتحكم في تحركات شخصيتك و اليمنى من أجل تصويب.إذا قمت بالنقر المزدوج على الجانب الأيمن من الشاشة ،فستستخدم مدار النطاق.وكما يحدث في العديد من ألعاب الاندرويد الأخرى ،فإن سلاحك سوف يطلق النار أتوماتيكيا.





يحتوي Call of Duty: Mobile على وضعين رئيسيين للعبة:'zombies' و 'multiplayer'.كلاهما من الأوضاع المشهورة في الامتياز ويتحدونك لمواجهة اللاعبين الآخرين على الإنترنت ،إلى جانب التعاون معهم من أجل تدمير الموتى الاحياء.Nuketown، Hijacked أو Killhouse هي من الخرائط القليلة الاكثر شهرة التي يمكن أن نلعب فيها.



Call of Duty: Mobile هي لعبة رائعة توفر لك تجربة FPS متعددة اللاعبين لنظام الاندرويد.تتضمن اللعبة أيضًا صورًا استثنائية ، ومجموعة من الخرائط والأسلحة ، والكاريزما التي أصبحت شائعة جدًا في امتياز Call of Duty.