ترامب يرد على محاولات عزله: بلادنا معرضة للخطر

حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تعرض أميركا لخطر لم يسبق له، وذلك ردا على اتخاذ الديموقراطيين في واشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزله بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن، في خطوة نادرة أحدثت زلزالا في واشنطن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب، الديموقراطية نانسي بيلوسي، الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد، قائلة إن ترامب نكث بقسم اليمين بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.

وقال ترامب، اليوم الأحد، مخاطباً مؤيديه في فيديو نُشر على "تويتر" في إطار هجماته شبه اليومية ضد الديموقراطيين، "بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل"، موضحاً "الديموقراطيّون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحّية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حرّيتكم".

وأضاف "لن ندع ذلك يحدث أبداً، لأنّ (مصير) بلدنا على المحكّ بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنّني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبداً".

وفي تغريدات أخرى، كرّر ترامب القول إنّ التّحقيق الهادف إلى عزله هو عبارة عن "حملة مطاردة" سياسيّة.

واعتبر ترامب أنّ النائب الديموقراطي، آدم شيف، الذي يترأس لجنة داخل مجلس النواب تحقق في تصرفات الرئيس، قد شوَّه سمعته، قائلاً إنّ عليه أن يستقيل من الكونغرس.