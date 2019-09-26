وسم "أردوغان صوتنا" يجوب العالم

استطاع وسم OurVoiceErdogan# تصدر الترند العالمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحل وسم "أردوغان صوتنا" في صدارة موقع تويتر، ووصلت التغريدات إلى أكثر من نصف مليون تغريدة، في دعم عالمي واسع لما تناوله الرئيس التركي في كلمته.
وخلال كلمته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، سلّط "أردوغان" الضوء على عدة قضايا بينها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والتصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن النزاع بين الهند وباكستان بخصوص كشمير، وجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتلقى خطاب الرئيس التركي دعما كبيرًا من الفلسطينيين خاصة بعدما عرض خريطة فلسطين، وبيَّن ماذا فعل الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وكيف اغتصب الاحتلال الإسرائيلي المساحة وحاصر الفلسطينيين في أرضهم.
#OurVoiceErdogan Where was Israel in 1947 and where's it now?" #OurVoiceErdogan pic.twitter.com/jONa16Avyz— Aamir Alzadjali (@8s0i9Z1tBGsoJQY) September 26, 2019
درس في فن "المعارضة"— الاسطنبولي (@istanbulli1453) September 25, 2019
عنوانه: قضايا الأمة ليست متاحة للاختلافات السياسية.
مقدم الدرس: زعيم الحزب القومي المعارض للرئيس أردوغان.#OurVoiceErdogan pic.twitter.com/ePDUxEivkF
#OurVoiceErdogan— Tahsin abiniz (@cemtahsin) September 25, 2019
أين حدود إسرائيل pic.twitter.com/3DborJHbIu
صوت الانسانية صوت الشعوب العربية والاسلامية#OurVoiceErdogan pic.twitter.com/LoBirSLimh— Errakbi Omar (@ErrakbiOmar) September 25, 2019
ظل المسلمون الترك يحمون #القدس لمدة ثلاثة قرون في ظل الخلافة العباسية بالقاهرة— أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) September 24, 2019
ولمدة أربعة قرون في ظل الخلافة العثمانية بإسطنبول
حتى جاءت الحملة الصليبية البريطانية الفرنسية في الحرب العالمية 1 واصطف معها الجاهليون العرب فاحتلت #فلسطين وأقامت عليها دولة إسرائيل!#OurVoiceErdogan pic.twitter.com/2WQx9sv5Rx