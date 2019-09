وسم "أردوغان صوتنا" يجوب العالم

استطاع وسم OurVoiceErdogan# تصدر الترند العالمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحل وسم "أردوغان صوتنا" في صدارة موقع تويتر، ووصلت التغريدات إلى أكثر من نصف مليون تغريدة، في دعم عالمي واسع لما تناوله الرئيس التركي في كلمته.

وخلال كلمته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، سلّط "أردوغان" الضوء على عدة قضايا بينها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والتصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن النزاع بين الهند وباكستان بخصوص كشمير، وجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتلقى خطاب الرئيس التركي دعما كبيرًا من الفلسطينيين خاصة بعدما عرض خريطة فلسطين، وبيَّن ماذا فعل الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وكيف اغتصب الاحتلال الإسرائيلي المساحة وحاصر الفلسطينيين في أرضهم.

#OurVoiceErdogan Where was Israel in 1947 and where's it now?" #OurVoiceErdogan pic.twitter.com/jONa16Avyz