غانتس يلتقي ليبرمان لبحث إمكانية انضمام الأخير لحكومته

اجتمع رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، مساء الإثنين، برئيس حزب "اسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، لبحث فرص انضمام الأخير للحكومة، وذلك قبيل لقاء ثلاثي مرتقب دعا إليه رئيس الكيان "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، يجتمع خلاله في وقت لاحق من مساء اليوم، بغانتس ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وكان ليبرمان قد امتنع عن التوصية على تكليف غانتس بمهمة تشكيل الحكومة، وصرّح بأنه "لا يمكننا أن نوصي بغانتس الذي قد يشكّل حكومة مدعومة من العرب"، مضيفًا "الحريديم هم خصوم سياسيون لنا، لكنّ العرب أعداؤنا".

وبعد انتهاء الاجتماع بين غانتس وليبرمان، أصدر الاثنان بيانًا مقتضبًا مفاده أنه "تبادلنا الآراء والانطباعات، إذا لزم الأمر سنتحدث مرة أخرى لاحقًا". ويأمل ليبرمان تشكيل حكومة وحدة تضم "أزرق أبيض" والليكود، رغم رفضه دعم أيّ منهما لرئاسة الحكومة.