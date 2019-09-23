قمة أردنية مصرية عراقية تؤكد على الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية

اكد الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، خلال قمة ثلاثية في نيويورك، مساء الأحد، دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، وأهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد القادة في بيان صادر عن قمتهم الثلاثية، بحسب ما نقلته وكالة "بترا" الأردنية، على أن حل الصراع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، وأكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف بناء وتوسعة المستوطنات غير الشرعية وكل الخطوات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك شرطاً لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وبحثت القمة الثلاثية التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، آليات تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.