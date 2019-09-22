إصابات إحداها خطيرة في إطلاق نار وطعن بمدينتي الطيرة وأم الفحم

أُصيب، مساء اليوم الأحد، 3 شبّان في جريمتي إطلاق نارٍ وطعن مفصلتين، نُفّذتا في مدينتي الطيرة وأم الفحم داخل اراضي عام 48.

ففي الطيرة، أُصيب شابّان وُصِفت جراحُ أحدهما بالخطيرة، إثر جريمة إطلاق نار نُفِّذت في المدينة، فيما عُلِم أن أحد الشابين تعرّض لإصابة متوسّطة في الجريمة التي لم تُعرَف خلفيّتها بعد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى موقع الجريمة الإسعافات الأولية للمُصابيْن ونقلهما للمستشفى لاستكمال العلاج.

وفي أم الفحم، أُصيب شاب يبلغ من العمر (19 عامًا)، بجريمة طعن نُفذت في حي عين إبراهيم، ووُصفت إصابة الشاب بالمتوسطة.

ويوم الجمعة الماضي، قُتل شابان، في وقت متأخر، جراء إطلاق نار في زفاف ببسمة طبعون، قرب حيفا، أسفر عن إصابة شخص آخر بجراح خطيرة، ورابع بإصابة طفيفة، ليرتفع عدد القتلى العرب إلى 4 خلال ساعات وإلى 59 منذ مطلع العام.