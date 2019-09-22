نتيجة معادلة المعاهد الفنية التجارية جامعة القاهرة 2019

اعلنت وزارة التربية والتعليم الفنية في مصر عن نتائج معادلة كلية التجارة 2019 ، وذلك عبر موقع نتائج جامعة القاهره الرسمي، كما ويستطيع كل طالب الحصول على النتيجة عن طريق الاسم ورقم الجلوس الخاص به فقط، من خلال شبكة الانترنت، دون التوجة الي الجامعة التي قام بعمل المعادلة بها.

واوضحت الوزارة، انه يوجد ارتفاع في نسبة نجاح معادلة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019، حيث تقدم لاداء المعادلة 20 الف طالبة وطالبة، لجميع المحافظات التابع لجمهورية مصر العربية، قد نجح 18 الف من عدد المتقدمين، وهذا يعني ان ذلك النسبة جيدة جدا، ومرتفة عن العام الماضي الذي جاءت نسبة النجاح به 60% من اصل المتقدمين.

والجدير بالذكر، فقد تم توزيع الطلبة المقبولين علي جميع كليات التجارة بجامعة القاهره وحلوان وعين شمس، واشارت الوزارة الى ضرورة التوجة الي الكلية الذي التحق بها الطالب وتقديم الاوراق في اسرع وقت ممكن.

وكشفت الوزارة عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020، وهو يوم 21 سبتمبر ، مبينه انه من شروط التقدم لمعادلة كليه التجارة أن يكون الطالب قد تخرج فى عام 2017 و 2018 و 2019 فقط ، وان يكون حاصل على مجموع كلى أكثر من 70% .

خطوات الاستعلام عن نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2019 كالتالي: