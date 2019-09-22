بمناسبة اليوم الوطني الـ89.. الأمير عبد الرحمن بن فيصل يهنئ القيادة السعودية

هنأ صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.

وقال سمو الأمير عبد الرحمن: "نستذكر في هذه المناسبة قصة الكفاح والتضحية التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي لمّ شتاتها بتوفيق الله ووحد أقاليمها وأسس بنيانها تحت اسم المملكة العربية السعودية، حيث انطلقت من 89 عاماً تقفز في سلم التطور والنماء أرضا وشعباً.

وأضاف: "يحل اليوم الوطني في هذا العام والمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الذي يقودها باقتدار وحزم تستلزم المبادرة والمناورة لمواجهة المؤامرات والمكائد التي ما فتئت تهدأ منذ تأسيس هذه البلاد العظيمة وسط مراعاة للتجاذبات الدولية والتغيير في معادلة التحالفات وحساب جدوى المعاهدات وداخلية تستوجب الحفاظ على المكتسبات وتجديد الدماء والكفاءات والقضاء على الفساد والهدر والعشوائية وتحقيق الوفر لضمان مستقبل الأجيال ضمن رؤية رسمها مهندسها سمو ولي العهد تلك الرؤية التي حققت الكثير في عمرها القصير وهذا ما يشاهده الفاحص المنصف وما نشاهده أيضا في عملنا اليومي من إجراءات تسعى لمصلحة المواطن وتحصين الوطن ورفعته.

وأردف عبد الرحمن في ختام حديثه: "أسأل الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين , وسمو لي العهد الأمين عزهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها".