مشاهدة مباراة طاجيكستان والأردن بث مباشر يلا شوت

يستعد كل من فريق الاردن وطاجيكستان ، اليوم الاحد 22 سبتمبر، لاقامة مباراة، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 تحت 16 سنة، ضمن منافسات الجولة الثالثة فى البطولة الآسيوية.

مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم فى موقع كورة اون فى تحديث مستمر للقاء.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر ،وتمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وفلسطين وذلك على استاد الامير محمد، حيث يدخل كلا من المنتخبين اللقاء ويسعوا الى تحقيق الفوز والتقدم فى منافسات البطولة الآسيوية.

ومن الجدير ذكره، ان منتخب طاجيكستان لكرة القدم هو المنتخب الوطني لكرة القدم ويديره اتحاد طاجيكستان لكرة القدم وهو الاتحاد المظم لكرة القدم في طاجيكستان، اما الملعب الرسمي للفريق هو ملعب بامير الذي يقع في العاصمة دوشنبه، بعد تقسيم الاتحاد السوفييتي، كما ولعب الفريق مباراته الأولى أمام أوزبكستان يوم 17 يونيو 1992.