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تردد قناة الشرق ومكملين الجديد 2019 على النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 16:09 - 22 سبتمبر 2019
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تعرض قناة مكملين الأولى على كل الأفكار التي تحدث عنها الثورة ونقل الأخبار السياسية والمحلية والاجتماعية المصرية والعالم العربي كله كل يوم أخبار متجددة باستمرار.

تم اطلاق قناة مكملين الفضائية في عام 2013 وذلك بعد أحداث فض ميدان رابعة والانقلاب العسكري في مصر تم بثها من تركيا ولكن القناة مصرية من مؤسسين مصريين تقوم القناة بعرض البرامج الإخبارية المصرية.

تقوم قناة مكملين بالبث المباشر عبر الإنترنت وعرض برامجها بشكل دائم أونلاين من خلال البث المباشر الحي على موقعها الرسمي لقناة مكملين الفضائية لمتابعة كل البرامج والأخبار الهامة من خلال القناة في كل مكان.

إليك تردد قناة مكملين 2019:

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 12687 (H) 27500 – 5/6 SD
سهيل سات 10730 (H) 27500 – 3/4 SD
هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD
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