ريال مدريد أمام فرصة ذهبية لصدارة الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأحد عند الساعة الـ 10 مساءً، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم، على ملعب "راموس سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

ويملك ريال مدريد صاحب المركز الخامس فرصة ذهبية، لاقتناص صدارة الليجا الإسبانية، حال فوزه في المباراة، كونه يمتلك 8 نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر غرناطه بفارق الأهداف عن ملاحقيه اشبيلية في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، واتلتكو مدريد ثالثاً ب10 نقاط أيضاً.

واكتفي فريق أتلتيكو مدريد بالتعادل أمس ضد غرناطة ليرفع رصيده الى 10 نقاط , في حين سقط فريق برشلونة أمام غرناطة ليتجمد رصيد النادي الكتلوني عند 7 نقاط في المركز السابع .

وفي حال تمكن ريال مدريد الليلة من الفوز على إشبيلية فإنه سيرفع رصيده الى 11 نقطة ويتربع على صدارة الليجا , علماً أن أتلتيك بيلباو سيرفع رصيده أيضاً الى 11 نقطة في حال فوزه على ألافيس اليوم .

اما في حال التعادل فإن إشبيلية سيستعيد صدارة الليجا برصيد 11 نقطة , على أن يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن فريقي أتلتيكو مدريد وغرناطة .

وفي حال فاز أشبيلية الليلة فإنه سيرفع رصيده الى 13 نقطة في صدارة الترتيب العام , بينما سيبقى ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 8 نقاط بنفس رصيد فياريال وبفارق نقطة عن برشلونة .