قائمة ريال مدريد لمواجهة اشبيلية مساء اليوم

أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قائمة فريقه لمباراة إشبيلية المقررة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



وشهدت القائمة غياب كل من لوكا مودريتش، وماركو أسينسيو، وإيسكو، ومارسيلو، وأودريوزولا، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز لأسباب مختلفة.



وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.



الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، ناتشو، فاران، ميندي.



الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريجيز.



الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس، يوفيتش.



يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط.