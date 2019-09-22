القائمة المشتركة تضع شروطا على غانتس لترشيحه لتشكيل الحكومة

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن القائمة العربية المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة، ستجتمع اليوم، لمناقشة احتمال تقديم توصية لرئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس لتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة بنيامين نتنياهو، بشروط معينة.

ولفتت القناة العبرية الثانية، أن القائمة العربية تشهد اختلافات في المواقف حول توصية غانتس بتشكيل الحكومة، فمن جهة يوافق رئيس القائمة على التوصية، يعارض رئيس حزب "بلد" جمال زحالقة، التوصية على أي مرشح إسرائيلي لتشكيل الحكومة.

ولفت موقع واللا العبري أن شروط القائمة لتوصية غانتس بتشكيل الحكومة، تتمثل في العمل على ضمان المساواة بين العرب واليهود، والقضاء على الجريمة بالوسط العربي، وتوسيع مساحة المدن والبلدات العربية في إسرائيل، والتقدم بالمفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

ونفت القائمة "المشتركة" بزعامة أيمن عودة، مساء السبت، توصلها إلى توافق فيما بين عناصرها الاربعة على المرشح المناسب للتوصية عليه كرئيس للوزراء الاسرائيلي المقبل خلال المشاورات التي يجريها الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد، وقالت ردا على توالي التقارير التي تحدثت عن نيتها التوصية بمنافس نتنياهو، بيني غانتس، أن الاعلان بهذا الخصوص سيتم نشره الاحد.

وحلت القائمة المشتركة في المرتبة الثالثة بحصولها على 13 مقعداً. وقد أدى أداؤها القوي إلى فتح الباب أمام إمكانية أن يصبح رئيسها أيمن عودة أول عربي يقود المعارضة في "إسرائيل" إذا شكل حزبا الليكود وتحالف كاحول لافان حكومة وحدة.