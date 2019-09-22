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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

  • فلسطين اليوم
  • 11:06 - 22 سبتمبر 2019
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي
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انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء في التاريخ، حيث بدأت الليرة السورية منذ نهاية عام 2018، تفقد مجدداً وتدريجياً من قيمتها في السوق السوداء.

وحدد المصرف المركزي السوري بدوره السعر الرسمي لسعر صرف الدولار بـ434 ليرة، فيما كان الدولار قبل اندلاع النزاع في مارس من عام 2011 يساوي 48 ليرة سورية.

ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، حيث تخضع سوريا أيضا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.

وهناك عوامل أخرى لانخفاض قيمة الليرة مؤخراً، لافتة بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور، كون "بيروت تعد سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني" للقيام بعملياتهم التجارية.

ويأتي تراجع قيمة الليرة الأخير بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة الحكومة خلال الصيف، فاقتهما العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.

العملة الأجنبية الحد الأدني مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية
سعر الدولار الأمريكي 435 438
سعر اليورو الأوروبي 479.99 483.36
سعر الجنيه الاسترليني 536.60 540.37
سعر الفرنك السويسري 438.18 441.26
أسعار الدولار الأسترالي 298.18 300.28
أسعار الروبل الروسي 6.635 6.682
أسعار الدولار الكندي 330.13 332.45
أسعار الدينار الكويتي 1431.54 1441.60
سعر الريال السعودي 115.93 116.75
سعر الدينار الأردني 613.30 617.61
سعر الدينار البحريني 1153.09 1161.19
أسعار الدرهم الإماراتي 118.38 119.21
سعر الريال العماني 1129.28 1137.22
سعر الجنيه المصري 26.42 26.60

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع
سعر الدولار الأمريكي 435 438 635 638
سعر اليورو 479.99 483.36 699 705
سعر الليرة التركية     110 111
سعر الجنيه الاسترليني     787 798
أسعار كورونا السويد     64 66
أسعار الدولار الكندي     476 483
أسعار كورونا النرويج     69 71
أسعار كورونا الدنمارك     93 94
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