سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء في التاريخ، حيث بدأت الليرة السورية منذ نهاية عام 2018، تفقد مجدداً وتدريجياً من قيمتها في السوق السوداء.

وحدد المصرف المركزي السوري بدوره السعر الرسمي لسعر صرف الدولار بـ434 ليرة، فيما كان الدولار قبل اندلاع النزاع في مارس من عام 2011 يساوي 48 ليرة سورية.

ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، حيث تخضع سوريا أيضا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.

وهناك عوامل أخرى لانخفاض قيمة الليرة مؤخراً، لافتة بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور، كون "بيروت تعد سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني" للقيام بعملياتهم التجارية.

ويأتي تراجع قيمة الليرة الأخير بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة الحكومة خلال الصيف، فاقتهما العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.

العملة الأجنبية الحد الأدني مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية سعر الدولار الأمريكي 435 438 سعر اليورو الأوروبي 479.99 483.36 سعر الجنيه الاسترليني 536.60 540.37 سعر الفرنك السويسري 438.18 441.26 أسعار الدولار الأسترالي 298.18 300.28 أسعار الروبل الروسي 6.635 6.682 أسعار الدولار الكندي 330.13 332.45 أسعار الدينار الكويتي 1431.54 1441.60 سعر الريال السعودي 115.93 116.75 سعر الدينار الأردني 613.30 617.61 سعر الدينار البحريني 1153.09 1161.19 أسعار الدرهم الإماراتي 118.38 119.21 سعر الريال العماني 1129.28 1137.22 سعر الجنيه المصري 26.42 26.60

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم