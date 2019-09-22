جماعات "الهيكل" تدعو بإستباحة المسجد الأقصى اليوم

دعت جماعات "الهيكل" المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين-عبر مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي- إلى استباحة المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد باقتحام "مركزي" واسع والمشاركة في سلسلة من البرامج التهويدية تستبق فترة بدء موسم الأعياد اليهوديّة.

وأوضحت نفس الجماعات المتطرفة أن اليوم الأحد؛ 22 أيلول الجاري، سيتم تنظيم "اقتحام مركزي" للأقصى، بقيادة ما أسمته حاخامات "الهيكل" وقادة اتحاد المنظمات المتطرفة التي تدعو لإقامة "الهيكل" المزعوم مكان المسجد الأقصى.

ولفتت، في الدعوة، إلى أنها ستُقيم "حفل تأبين" في الأقصى إحياءً لذكرى عائلة مستوطن يدعى "إيمس" كان قد قتل عام 2010 في عملية بمدينة الخليل.

حسب جماعات الهيكل المزعوم فإن "إيمس، والذي سيتم إحياء ذكراه في الأقصى، هو وعائلته من أكثر الداعين لإقامة الهيكل داخل الأقصى".

ونوهت نفس الجماعات المتطرفة إلى أن برنامجًا تهويديا آخر سيُقام في المسجد الأقصى بقيادة الحاخام المتطرف بنياهو برونر؛ رئيس المدارس الدينية في صفد، وسيرافقه في هذا الاقتحام عدد من أتباعه وطلاب المدارس الدينية التلمودية.