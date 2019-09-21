برنامج فريد من نوعه احتفالًا بـ اليوم الوطني 89 السعودي تعرف عليه

بدأت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تنفيذ تجربة فريدة من نوعها احتفالًا بـ اليوم الوطني 89 السعودي وذلك تحت عنوان "تجارب السعودية".

ووفقًا لهيئة الترفيه فإن البرنامج الجديد في اليوم الوطني 89 يهدف إلى تنفيذ تجربته فريدة من نوعها وذلك بأخذ الزوّار في جولة استكشافية بمناطق المملكة الـ13، خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.

يشار إلى أنّ أهمية هذا البرنامج جاءت مكملة لتوجيه رئيس الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بضرورة التركيز على إبراز الموروث السعودي بكل صوره، وصناعة تجربة ترفيهية ممتعة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال الاحتفالات في اليوم الوطني 89

وأوضح الهيئة أن البرنامج الجديد تجارب السعودية يضم في تفاصيله 70 برنامجًا معدًا ومتكاملًا بالأنشطة التي تتوافق مع مختلف الأذواق والأعمار، منها: ورش العمل الفنية والثقافية، والمغامرات الطبيعية، والأنشطة الرياضية، والزيارات التاريخية، بالإضافة للفعاليات المتنوعة والعديد من التفاصيل الأخرى المشوقة، التي تعكس بأثرها وحدة وجمال هذا الوطن وتلاحم شعبه وقيادته.

ويمكن للراغبين في شراء تذاكر البرامج الاطلاع على موقع عيشها، الذي يقدم المعلومات الكاملة عن الأنشطة، التي سيقوم بها الزوار والمواعيد والفئات المخصصة لكل نشاط.

وتحتفل المملكة السعودية بهذا اليوم الوطني 89 عقب اصدار أمر ملكي عام 1931 بتوحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1350 ه، الموافق 23 سبتمبر 1931 (الأول من الميزان).