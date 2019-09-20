ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تردد قناة الاهلى الجديد hd الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 21:21 - 20 سبتمبر 2019
تردد قناة الاهلى الجديد hd الجديد 2019 تردد قناة الاهلى الجديد hd الجديد 2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة
تردد قناة أون سبورت ON Sport تردد قناة اون سبورت ON Sport على النايل سات Nile Sat.7 معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10853 أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اقرا المزيد من: https://www.misr-alan.com/3731548

القنوات الناقله لمباراة الاهلي وكانو سبورت ومن المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء، يوم السبت ، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عن طريق قناة اون سبورت الفضائية. وتنقل قناة “إون سبورت” مباراة الاهلي وكانو سبورت مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

تردد قناة أون سبورت ON Sport تردد قناة اون سبورت ON Sport على النايل سات Nile Sat.7 معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10853 أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة أون سبورت ON Sport

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات