التحالف السعودي يعلن بدء عملية عسكرية نوعية في اليمن

أعلن التحالف السعودي فجر اليوم الجمعة، بدء شن عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية.

وطالب التحالف في بيان نقله التلفزيون السعودي المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق التحالف مع القانون الدولي الانساني وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

في السياق، أعلنت الجيش التابع لحكومة هادي المنتهية ولايته، مساء الخميس، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد حركة انصار الله التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأدت الحرب التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.