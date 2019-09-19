ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

توقعات بإعادة الانتخابات "الاسرائيلية" بتاريخ 31 مارس المقبل

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:30 - 19 سبتمبر 2019
نتائج الانتخابات نتائج الانتخابات
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

 نشرت القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال التواريخ المتوقعهةلاجراء انتخابات ثالثة في حالة فشل حزبي الليكود وكحول لفان تشكيل حكومة جديدة .
 و وفقاً للقناة العبرية فإن التواريخ المتوقعة لاجراء الانتخابات للمرة الثالثة كما يلي:

اولاً:   بتاريخ 25 سبتمبر الجاري سيعرض رئيس الكيان، روفي رفلن على احد المرشحين " بنيامين نتنياهو او بيني غينتس " لتشكيل الحكومة الجديدة "،  وام لم ينجح احدهما بتشكيل الحكومة، يمنح روفي رفلن  28 يوما اضافي حتى 23 اكتوبر المقبل  ليتمكن من تشكيل الحكومة.

ثانيا: " ان فشل نتنياهو او غينتس بتشكيل الحكومة، يمنح روفي رفلن احدهما فترة زمنية اخرى حتى 6 نوفمبر، وان لم تشكل الحكومة  يتم منح المرشح الاول  ثلاثة ايام اخرى للتشاور،  وبتاريخ 9 نوفمبر يتم اعطاء مهمة تشكيل الحكومة للمرشح الاخر. 

. ثالثا: المرشح الثاني ان كان غينتس او نتنياهو  يتم منحه مدة زمنية اخرى " 28" يوما لتشكيل الحكومة  اي حتى 7 ديسمبر المقبل. 
رابعا:   ان لم ينجح نتنياهو او غينتس بتشكل الحكومة  يتم حل الكنيست بتاريخ 28 ديسمبر، وسيتم منح اعضاء الكنيست 3 اشهر اخرى للاستعداد لاجراء انتخابات ثالثة بتاريخ 31 مارس المقبل. 
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات