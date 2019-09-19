توقعات بإعادة الانتخابات "الاسرائيلية" بتاريخ 31 مارس المقبل

نشرت القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال التواريخ المتوقعهةلاجراء انتخابات ثالثة في حالة فشل حزبي الليكود وكحول لفان تشكيل حكومة جديدة .

و وفقاً للقناة العبرية فإن التواريخ المتوقعة لاجراء الانتخابات للمرة الثالثة كما يلي:

اولاً: بتاريخ 25 سبتمبر الجاري سيعرض رئيس الكيان، روفي رفلن على احد المرشحين " بنيامين نتنياهو او بيني غينتس " لتشكيل الحكومة الجديدة "، وام لم ينجح احدهما بتشكيل الحكومة، يمنح روفي رفلن 28 يوما اضافي حتى 23 اكتوبر المقبل ليتمكن من تشكيل الحكومة.

ثانيا: " ان فشل نتنياهو او غينتس بتشكيل الحكومة، يمنح روفي رفلن احدهما فترة زمنية اخرى حتى 6 نوفمبر، وان لم تشكل الحكومة يتم منح المرشح الاول ثلاثة ايام اخرى للتشاور، وبتاريخ 9 نوفمبر يتم اعطاء مهمة تشكيل الحكومة للمرشح الاخر.

. ثالثا: المرشح الثاني ان كان غينتس او نتنياهو يتم منحه مدة زمنية اخرى " 28" يوما لتشكيل الحكومة اي حتى 7 ديسمبر المقبل.

رابعا: ان لم ينجح نتنياهو او غينتس بتشكل الحكومة يتم حل الكنيست بتاريخ 28 ديسمبر، وسيتم منح اعضاء الكنيست 3 اشهر اخرى للاستعداد لاجراء انتخابات ثالثة بتاريخ 31 مارس المقبل.

