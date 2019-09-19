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ليبرمان: نتنياهو يسعى لانتخابات ثالثة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:09 - 19 سبتمبر 2019
ليبرمان ليبرمان
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رد عضو الكنيست رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، على تبادل الاتهامات بين غانتس ونتنياهو فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة.

وقال ليبرمان وفق القناة 7 العبرية: "عندما بدأت نتائج الانتخابات تصبح واضحة، بدأ نتنياهو العمل بنشاط على خطته الجديدة، والتي ستقود دولة إسرائيل إلى جولة انتخابية أخرى بهدف الحصول على 61 مقعداً كما يحلم".

وأضاف: "يواصل نتنياهو محاولاته لإقناع أعضاء الكنيست من الأحزاب الأخرى بالانضمام إليه وإنشاء كتلة أخرى، من أجل الحصول على أغلبية 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة"..

وأشار ليبرمان إلى أن نتنياهو إذا فشل في تحقيق الأغلبية، فسوف يلقي الليوم لفشل حكومة الوحدة على غانتس وبالتالي سيقود إسرائيل إلى جولة انتخابية أخرى.

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