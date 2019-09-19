ليبرمان يشن هجوماً جديداً ضد نتنياهو على خلفية التجاذبات مع غانتس

شن افيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" هجوماً جديداً ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تبادل الاتهامات بين غانتس ونتنياهو فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة.

وقال ليبرمان معقباً على التجذبات بين غانتس ونتنياهو: عندما بدأت نتائج الانتخابات تصبح واضحة، بدأ نتنياهو العمل بنشاط على خطته الجديدة، والتي ستقود دولة إسرائيل إلى جولة انتخابية أخرى بهدف الحصول على 61 مقعداً كما يحلم"، مضيفاً "يواصل نتنياهو محاولاته لإقناع أعضاء الكنيست من الأحزاب الأخرى بالانضمام إليه وإنشاء كتلة أخرى، من أجل الحصول على أغلبية 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة"..

وذكت ليبرمان أن نتنياهو إذا ما فشل في تشكيل حكومة جديدة فسيعمل على تحميل الفشل لغانتس والذهاب إلى انتخابات ثالثة.