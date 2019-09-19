480 خرقا إسرائيليا للقرار 1701 خلال الشهرين الأخيرين

أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني إلياس بو صعب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هجوم الطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، إن خرق الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الضاحية هو الأخطر منذ حرب تموز وحتى اليوم ويبرهن أن الإسرائيلي اعتمد تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان.

وأشار الى ان 480 خرقا إسرائيليا للقرار 1701 حصلت خلال الشهرين الأخيرين، أخطرها حتى اليوم الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات والتي مرت فوق مطار بيروت وعرضت الملاحة الجوية للخطر وتوجهت الى الضاحية.

وبيّن ان عدة طائرات كانت في الأجواء اللبنانية للتحكم بالمسيرتين، واحدى الطائرتين المسيرتين كانت تحمل المتفجرات البلاستيكية، والثانية تملك 4 أذرع و8 محركات، لافتا الى ان الطائرة الثانية تلت الطائرة الأولى بـ42 دقيقة الى الضاحية.

وأعلن بو صعب ان "الدرون" التي سقطت في الضاحية هي صناعة عسكرية متطورة، والهدف منها كان الاعتداء داخل مدينة بيروت، مؤكدا انها انطلقت من مطار "هامونيم" في إسرائيل ويمكن التحكم بها عبر الـUAV بالأجواء، وان الخرق لم يكن بمسيّرتين فقط بل كانت الى جانبها طائرات صغيرة UAV في الجو جاهزة لتسييرها.

وشدد على أن الهدف من الطائرة المسيرة كان الاعتداء وليس التصوير فقط، معتبراً ان الاعتداءات الاسرائيلية باتت مختلفة ومن نوع آخر، وهذا يعتبر تغيرا خطيرا في قواعد الاشتباك.

واكد ان لبنان اليوم في حال الدفاع عن النفس وهذا حق مشروع وارد في البيان الوزاري.