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لأول مرة.. نتنياهو يدعو غانتس لحكومة وحدة وطنية والأخير يلتزم الصمت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:40 - 19 سبتمبر 2019
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي
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دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، منافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لإقامة حكومة وحدة وطنية معه.

وجاءت الدعوة بعد أن اتضح من نتائج الانتخابات التي جرت، الثلاثاء الماضي، عدم توفر أغلبية لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، ولا لحزب "أزرق أبيض" لتشكيل حكومة.

وقال نتنياهو في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية: " خلال الانتخابات دعوت لإقامة حكومة يمين، لكن للأسف فإن نتائج الانتخابات تؤكد أن هذا غير ممكن، الشعب لم يحسم بين الكتلتين، لذلك لا بديل لنا سوى إقامة حكومة وحدة عريضة قدر الإمكان، تضم كل المسؤولين الذين يحبون إسرائيل."

وأضاف نتنياهو: " يوم أمس الأربعاء التقيت بزملائي في أحزاب اليمين واتفقنا أننا سنذهب في كتلة واحدة بتمثيل مشترك موحد للمفاوضات، والآن أنا أدعوك يا عضو الكنيست بيني غانتس : علينا أن نقيم حكومة وحدة عريضة اليوم إن أمكن، والإسرائيليين يتوقعون منا ، أن نظهر المسؤولية وأن نتعاون".

وتابع نتنياهو: " لذلك أدعوك يا بيني، لأن نجتمع اليوم .. في أي ساعة ووقت.. لتحريك هذه الخطوة، لأنه ممنوع علينا، ولا يوجد أي سبب للذهاب إلى جولة انتخابات ثالثة، أنا ضد ذلك، وموضوع الساعة هو حكومة وحدة وطنية اليوم إن أمكن". وهذه أول مرة يدعو فيها نتنياهو غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

ولم تحظى دعوة نتنياهو بأي رد من قبل غانتس حتى كتابة الخبر (12:40م)

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