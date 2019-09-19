الحوثي يؤكد مسؤولية عن قصف ارامكو والسعودية تتهم ايران

كشفت جماعة " أنصار الله " الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بهجومها الأخير، على معملين تابعين لشركة " أرامكو " بمنطقتي بقيق وخريص بالسعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي، إن "عملية أرامكو خير دليل على قدراتنا التصنيعية "، مؤكدا أننا " نستطيع تصنيع طائرات مسيرة في أوقات قياسية ، ونستخدم حقنا المشروع في استهداف دول التحالف".

وذكر سريع أن " الدمار الذي لحق بأرامكو أكبر مما نشر "، مشيراً إلى أن " حريق أرامكو استمر لـ 12 ساعة قبل السيطرة عليه "، منوها في الوقت ذاته إلى أنهم حصلوا على صور من داخل معامل أرامكو بطرق استخباراتية خاصة.

وأكد أنهم استخدموا طائرات قاصف وصماد3 وطائرات بمحرك نفاث ، وانطلقت الطائرات من 3 أماكن مختلفة، موضحاً أن " العملية جرى تنفيذها بطائرات مسيرة خاصة تعمل بمحركات نفاثة ".

وأفاد المتحدث باسم جماعة الحوثي بأنه "جرى استخدام طائرات أخرى للتشويش والتمويه ، لضمان وصول الطائرات المهاجمة لأهدافها "، مضيفا أن "الطائرات مزودة برؤوس انشطارية وقادرة على المناورة".

وهدد سريع بتوجيه ضربات قادمة نحو الإمارات ، قائلاً إنه " لدينا بنك لعشرات الأهداف في الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص ".

من جهتها ، اتهمت السعودية إيران بالوقوف خلف الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو النفطية السبت الماضي، نافية أن تكون الهجمات انطلقت من اليمن بحسب ما أعلنت في وقت سابقة جماعة الحوثي.

وفي مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع السعودية بالرياض، قال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي إن "إيران حاولت تزيف الحقائق ، والهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبدعم إيراني "، مضيقا: "الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن ".

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى " الاعتراف بالاعتداءات الإيرانية الخبيثة "، مشيرا إلى أن الهجوم على أرامكو " لا يستهدف السعودية فقط بل يستهدف العالم برمته، والهجوم يستهدف التأثير على الاقتصاد العالمي""، وفق تعبيره.

واستعرض الماكي في المؤتمر الصحفي بقايا الطائرات والصواريخ المستهدفة في الهجوم ، وقال إن بعضها صواريخ كروز مشيرا إلى أن " إيران هي التي صنعت هذه الأسلحة التي استهدفت أرامكو ".

وأضاف المتحدث السعودي أنه " تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على المنشآت النفطية "، ولفت إلى أنه كان "ممنهجا عبر صواريخ كروز وطائرات مسيرة وذات منشأ إيراني".

وقال المالكي إن بلاده: " تواصل التحقيقات لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ المسيرة وستشارك المعلومات التي نخلص إليها من حلفائنا ".

في ذات السياق ، وصف مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، المؤتمر الصحفي السعودي بالمضحك، مؤكداً أن السعودية لم تتمكن من معرفة مكان انطلاق الطائرات المسيرة.