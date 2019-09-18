ميركل: ألمانيا لا توافق على إعلان نتنياهو ضم غور الأردن

قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، إن بلادها لا توافق على إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.

وقالت في مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن "الحكومة الألمانية تدعم حلا سلميا يتم التفاوض عليه دوليا بمعنى حل الدولتين، الضم يضر دائما بحل السلام، إنه لا يساعد، وبالتالي نحن لا نوافق عليه"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان نتنياهو أعلن في العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في حال نجاحه بالانتخابات.

بدوره، حذر العاهل الأردني من تداعيات هذا الإعلان الــ"كارثية".

وقال "إن خطوة كهذه سيكون لها أثر مباشر على العلاقات بين الأردن وإسرائيل، وإنها "لن توفر الظروف المناسبة لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات".