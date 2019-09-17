تضارب بوسائل الاعلام العبرية حول النتائج الأولية للانتخابات "الاسرائيلية"

بدأت قنوات إسرائيلية مساء الثلاثاء، فور إغلاق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة ليلا، نشر نتائج أولية لانتخابات الكنيست، وأظهرت تقاربا بين الليكود وتحالف "أزرق أبيض"، وذلك وفقا للعينات التلفزيونية.

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن "حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانيتس حصل على 34 مقعدا مقابل 33 لليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، بحسب الاستطلاعات لدى خروج الناخبين"، مشيرة إلى أن القائمة العربية المشتركة حصلت على 11 مقعدا.

ولفتت إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير حرب الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، وقائمة "يمينا" و"يهدوت يتوراه" وحزب شاس، حصل كل منهم على 8 مقاعد، أما المعسكر الديمقراطي حصل على 6 مقاعد، وتحالف "العمل- غيشر" حصل على 6 مقاعد.

فيما أشارت قناة "كان" إلى أن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ22 تشير إلى أن "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا، مقابل 32 مقعدا لليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، بينما حصلت القائمة العربية المشتركة على 12 مقعدا.

وذكرت أن حزب ليبرمان حصل على 10 مقاعد، وحزب شاس على 9 مقاعد، وحزب "يهدوت يتوراه" على 8 مقاعد، وقائمة "يمينا" على 7 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي على 5 مقاعد، وتحالف "العمل- غيشر" على 5 مقاعد.

أما القناة الـ13 العبرية، فذكرت أن النتائج الأولية تشير إلى أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا مقابل 31 مقعد فقط لليكود، منوهة إلى أن القائمة العربية حصلت على 13 مقعدا، وحزب شاس على 9 مقاعد و"إسرائيل بيتنا" على 8 مقاعد، وقائمة "يمينا" و"يهدوت هتوراة" حصل كل منهما على 8 مقاعد.

ونوهت إلى أن المعسكر الديمقراطي، وتحالف "العمل- غيشر" حصل كل منهما على 6 مقاعد.

بدورها، أكدت قناة "i24" الإسرائيلية أنه "وفقا لهذه النتائج لم يسجل أي من المتنافسين نتيناهو وغانتس، فوزا انتخابيا يخوله بتشكيل الحكومة القادمة".

وأشارت القناة إلى أن "عملية فرز الأصوات بدأت مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة العاشرة مساء"، مؤكدة أن النتائج تدفقت سريعا، لحين إعلان لجنة الانتخابات النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن "هذه النتائج تعتمد على العينات الانتخابية، ويمكن اعتبارها قريبة إلى حد كبير من النتائج التي ستنتهي إليها عملية فرز الأصوات في نهاية المطاف"، بحسب القناة الإسرائيلية.