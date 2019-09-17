حقيقة اختطاف حنان المقبل من السعودية

تداول ناشطون هاشتاغ #اختطاف_حنان_المقبل عبر موقع ”تويتر“، ومقطع فيديو، قيل إنه لعملية اختطاف نجمة السوشيال ميديا السعودية حنان المقبل.

وأفادت مصادر إخبارية بأن حنان تبلغ من العمر (15 عامًا)، وخرجت من منزلها فجرًا متوجهة إلى السوبر ماركت، لكنها اختفت، فيما قام والدها لاحقًا بإبلاغ الشرطة بعد تأخرها، وهو ما نفته نجمة السوشيال ميديا السعودية تمامًا، مؤكدة أنها مجرد معلومات مغلوطة.

ووثقت حنان مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، تؤكد فيه أن خبر اختطافها مجرد إشاعة، وكتبت ”انتم ما فكرتم بأهلي بخواني بخواتي بعيالي، لما انتم تسوون هالشي، متدرون شكثر قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، (..) وغير هذا قايلين عمري 15 وانخطفت من بيت اهلي وابوي يدور عليه، مدري وش اقول، بس ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل نتواجه، قدام ربي“.

وتصدر وسم اختطاف حنان المقبل التريند في المملكة العربية السعودية، حيث غرد الكثيرون مرجحين أن اختفاءها ناجم عن عملية اختطاف تمت من أمام منزلها ولم تؤكد الجهات الأمنية هذه الرواية حتى اللحظة.

يذكر أن حنان المقبل هي فتاة سعودية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تقوم بين الحين والاخر بنشر العديد من التغريدات والصور والفيديوهات وهي تقود سيارتها بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، ولها العديد من المتابعين والمتابعات.