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نتنياهو: سنفرض السيادة على مستوطنات الضفة فور تشكيل الحكومة القادمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:28 - 15 سبتمبر 2019
الحكومة الاسرائيلية - حكومة الاحتلال الحكومة الاسرائيلية - حكومة الاحتلال
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كرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية وشمالي البحر الميت، فور تشكيله الحكومة القادمة بعد الانتخابات.

واجتمعت الحكومة الإسرائيلية اليوم، في منطقة الأغوار، وأضاف نتنياهو أن أقواله ستطرح ضمن صفقة القرن التي ستعرض فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

ولفت إلى أنه شكل طاقم برئاسة مدير عام مكتبه بلورة خطة فرض السيادة على الاغوار وشمالي البحر الميت.

وزعم أنه اتفق مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتشكيل حلف للدفاع المشترك بين اسرائيل وامريكا وهذا الحلف سيكون بمثابة قوة ردع حاسمة لأعدائنا.

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