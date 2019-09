تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم على النايل سات

تردد قناة أون سبورت ON Sport تردد قناة اون سبورت ON Sport على النايل سات Nile Sat.7 معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10853 أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6.



اقرا المزيد من: https://www.misr-alan.com/3731548

القنوات الناقله لمباراة الاهلي وكانو سبورت ومن المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء، يوم السبت ، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عن طريق قناة اون سبورت الفضائية. وتنقل قناة “إون سبورت” مباراة الاهلي وكانو سبورت مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

تردد قناة أون سبورت ON Sport تردد قناة اون سبورت ON Sport على النايل سات Nile Sat.7 معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10853 أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة أون سبورت ON Sport