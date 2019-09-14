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اسعار الدواجن البيضاء اليوم منير السقا اليوم السبت

  • فلسطين اليوم
  • 14:04 - 14 سبتمبر 2019
اسعار الدواجن البيضاء اليوم منير السقا اليوم السبت اسعار الدواجن البيضاء اليوم منير السقا اليوم السبت
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شهدت أسعار الدواجن حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم السبت 14-9-2019 وذلك بعد حالة الانخفاض الكبيرة التى شهدتها اسعار الدواجن خلال الفترة الماضية والتى استمرت بعد عيد الاضحى المبارك مما تسبب في حالة ركود تام للأسواق الأمر الذي دفع الحكومة بالتعاون مع شعبة الدواجن إلى اتخاذ قرار حظر استيراد الدواجن وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن في الاسواق خلال الفترة الحالية.

اسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم في البورصة المصرية:

النوع الفئة السعر الأقل السعر الأعلى
لحم أبيض كيلو 19.00 جنيه مصري 20.00 جنيه مصري
كتكوت أبيض فرخة 4.50 جنيه مصري 8.50 جنيه مصري
لحم ساسو كيلو 32.00 جنيه مصري 34.00 جنيه مصري
كتكوت ساسو فرخة 4.25 جنيه مصري 5.00 جنيه مصري
لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه مصري 37.00 جنيه مصري
كتكوت بلدي فرخه 02.00 جنيه مصري 02.50 جنيه مصري
بط مسكوفي كيلو 11.00 جنيه مصري 11.50 جنيه مصري
بط مولارد كيلو 13.00 جنيه مصري 13.50 جنيه مصري
بيض أحمر كرتونة 35.00 جنيه مصري 36.50 جنيه مصري
بيض أبيض كرتونة 32.00 جنيه مصري 33.50 جنيه مصري
بيض بلدي كرتونة 41.00 جنيه مصري 41.50 جنيه مصري

اسعار الدواجن البيضاء اليوم منير السقا:

  • سعر اللحم الابيض : 19 جنيه للكيلو
  • سعر اللحم الساسو بسعر  32 جنيه
  • سعر الكتكوت الابيض بسعر 5.00 جنيه
  • سعر الكتكوت الساسو 4.5 جنيه
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