استهداف شركة "أرامكو" بالطائرات المسيرة في السعودية

أعلنت السلطات السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقالت وزارة الداخلية السعودية "إن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية "أنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار –درون"، متابعاً "تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

وجرى في مايو الماضي استهداف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، بطائرات درون مفخخة.

وأكدت أرامكو، آنذاك، عدم وقوع أي إصابات في هذا الهجوم، لافتة إلى أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز "لم تتأثر".

وفي أعقاب الحادث، طالبت السعودية الأمم المتحدة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر على جماعة انصار الله استخدام ميناء الحديدة غربي اليمن، كمنصة لإطلاق عمليات إرهابية، على حد زعمهم.

واعتبرت الرياض أن ممارسات جماعة انصار الله تقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي، مطالبة مجلس الأمن، بإجراءات فورية لنزع سلاح الجماعة، لمنع حدوث تصعيد في المنطقة، واندلاع مواجهات إقليمية، على حد زعمهم.