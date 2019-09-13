إصابة 30 مواطناً اثر قمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة

أكدت مصادر طبية، اليوم، الجمعة، إصابة 30 مواطناً جراء قمع الاحتلال "الإسرائيلي" لمسيرة العودة شرقيّ قطاع غزّة.

و أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزّة، أشرف القدرة، فإنّ 15 مصابا أصيبوا بالرصاص الحيّ.

و وفقاً للمصادر، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية المقامة خلف السياج الفاصل اطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرة.

ولفتت المصادر إلى اتساع رقعة المواجهات في محيط ما يسمى "بوابة المطبق"، شرق رفح، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم والعشرات بالاختناق.

وشرع الغزيون بالتوافد بعد ظهر اليوم، إلى مناطق التجمع الخمس التي تنطلق منها المسيرات الأسبوعية السلمية المنددة بالحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع.

وطلبت لجنة التوجيه الوطني من المشاركين اتخاذ جوانب الحذر، وعدم توفير ذريعة للاحتلال للمس بالمشاركين.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع مؤخرا، حالة التأهب على حدود قطاع غزة، وعزز قواته هناك، تحسبا من مواجهات عنيفة خلال مسيرات العودة التي تنظم أيام الجمعة، كما رفع حالة التأهب في الضفة الغربية المحتلة.