أحمد داوود أوغلو يستقيل من حزب العدالة و التنمية

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، استقالته من الحزب الحاكم، وألمح إلى إنشاء حزب سياسي جديد.

وقال داوود أوغلو في مؤتمر صحفي: "أصبح حزب العدالة والتنمية في قبضة مجموعة صغيرة، ولم يعد قادرا على تقديم الحلول لمشاكل البلاد".

وأضاف أن "قنوات الحوار مسدودة داخل الحزب ولا أمل في التغيير".

وكان داوود أوغلو مقربا من أردوغان، وترأس حزب العدالة والتنمية من 2014 إلى 2016، ثم ساءت علاقته بالرئيس.

وتأتي الخطوة بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول التي خسر فيها حزبه. وفازت المعارضة في انتخابات الإعادة أيضا وبفارق أكبر.