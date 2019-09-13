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الامارات تؤكد مقتل 6 من جنودها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:53 - 13 سبتمبر 2019
قوات اماراتية قوات اماراتية
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أعلنت دولة الإمارات الجمعة مقتل ستة من جنودها جراء ما قال إنه "حادث تصادم آليات"، فيما قالت أنباء إن الجنود قتلوا في ليبيا.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة" الإماراتية أعلنت فيه "استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".
ولم يشر البيان إلى مكان وزمان الحادث.
وقالت البيان إن الجنود القتلى هم:"النقيب سعيد احمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي".

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