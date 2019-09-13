حركة الجهاد الإسلامي تنظم وقفة إسناد للأسرى المضربين شمال غزة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم بعد صلاة الجمعة، في محافظة شمال قطاع غزة، وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، بمنطقة جباليا البلد.

وشارك في الوقفة حشد غفير من أبناء محافظة الشمال ورفعوا صورا لأسرى مضربين عن الطعام، على رأسهم الأسير القائد طارق قعدان والأسير المهندس سلطان خلوف، من مدينة جنين.

وأكدت حركة الجهاد على لسان عبد الرحمن البطش، أن التضامن مع الأسرى واجب على كل أبناء الشعب الفلسطيني، لأن قضيتهم من أشرف القضايا.

وأثنى البطش على صمود الأسرى المضربين في معركتهم أمام جبروت وظلم السجان الصهيوني.

ويخوض عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ فترات متفاوتة، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

ومن بين الأسرى المضربين الأسير القائد طارق قعدان، والأسير المهندس سلطان خلوف.

ويخوض الأسير طارق قعدان، من بلدة عرابة قضاء جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 46 يوما ،احتجاجا على تجديد الاعتقال الإداري له بعد انقضاء مدة حكم سابقة.

وبدأ قعدان، البالغ من العمر 47 عاما، إضرابا مفتوحا عن الطعام، بعد إبلاغه بتمديد اعتقاله الإداري 6 أشهر إضافية.

ولليوم الستين على التوالي، يواصل الأسير سلطان أحمد خلوف، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، من بلدة برقين قضاء جنين، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير خلف في الثامن من تموز الماضي، ويعاني من أزمة صدرية وضيق في التنفس، وهو متزوج ومن مواليد العام 1981.













