الحية يطالب "فريق أوسلو" بالاعتراف بخطئهم والتبرؤ من الاتفاقية

طالب د. خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية "فريق أوسلو" بالعودة للشعب الفلسطيني ضمن برنامج وطني لمواجهة الاحتلال والتبرؤ من تلك الاتفاقية.

دعا الحية خلال تصريحاتٍ صحفية خلال مشاركته في جمعة "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" شرق غزة من وصفهم بـ"أصحاب اتفاقية أوسلو" إلى الاعتراف بخطئهم وأن الاتفاق لم يجلب سوى مزيدٍ من الانقسام وتمديد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن اتفاقية أوسلو جعلت الكيان الإسرائيلي عادياً بعد أن كان مشبوهاً غير مقبولاً في المنطقة وأنها سبب في تجريم بعض الأطراف للمقاومة الفلسطينية المشروعة.