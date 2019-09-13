المختار ابو سلمان المغني يفتح النار على اوسلو ومهندسيها

قال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية المختار أبو سلمان المغني "إن أوسلو سمحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء القدس للاحتلال، لذلك ننادي بأعلى أصواتنا فلتشطب أوسلو ومن أتى بها فهم لم يعودوا مقبولين".

وقال المغني في كلمة له خلال جمعة "فلنشطب أوسلو من تاريخنا" غزة لن تركع وستبقى صامدة ومرفوعة الرأس والجبين، ولن يستطيع أن ينال منها أحد، مضيفاً "على شعبنا أن تكون له كلمة حق بشأن السلطة الفاسدة في رام الله".

في سياق، آخر علق المغني على قرار الرئيس محمود عباس إلغاء الهيئة العليا لشؤون العشائر، قائلاً :"قرار إلغاء الهيئة العليا لشئون العشائر لا يساوي الحبر الذي كتب به، ونشكر الفصائل الفلسطينية والهيئة الوطنية لمسيرات العودة لمؤازرتها لنا".

وأوضح المغني أنهم "شكلوا وحدة عشائرية في الوطن هدفها إنهاء الإنقسام وتوحيد التنظيمات"، مؤكداً أن "الهيئة العليا لشئون العشائر لا يلغيها قرار وهي باقية".