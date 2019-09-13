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ترامب يعلق على تجسس "إسرائيل" على البيت الأبيض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:19 - 13 سبتمبر 2019
ترامب ترامب
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علَّقَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الانباء التي تحدثت عن إمكان أن تكون "إسرائيل" "تجسست" على البيت الأبيض، نافياً أن تكون "إسرائيل" قد تجسست على الولايات المتحدة الامريكية.

وقال ترامب "لا أصدق ذلك.. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا، يصعب علي تصديق ذلك". وأضاف "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا"، مضيفاً "لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات"، مجدداً تأكيدات على متانة العلاقة بين بلاده و"اسرائيل"، واصفاً اياها بـ"الممتازة."

وقال ترامب إن "علاقتي بإسرائيل ممتازة"، مذكرا بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من الحكومة الإسرائيلية.

وكشف تقرير يوم أمس الخميس، أن "اسرائيل" زرعت أجهزة تجسس لاعتراض اتصالات خلوية في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض في واشنطن، وهو ما نفته "إسرائيل" بشدة.

 

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