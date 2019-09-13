"الاندبندنت" تشن هجوماً على ترامب: هذا ما يحدث عندما يتولى المجانين سدة الحكم!

شنت صحيفة "الاندبندنت" أونلاين البريطانية هجوماً عنيفاً على السياسات التي يقودها وينسجها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لاسيما بعد اقالته مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، واصفة "ترامب بالمجنون".

وذكرت "الاندبندنت" أن اقالة جنون بولتون أسعدت إيران لكن العالم مستمر في معاناته تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب وأصدقائه الطغاة شديدي الهشاشة.

وقال أن "أكثر التعليقات تعقلا على الاغتيال السياسي الذي جرى بحق بولتون جاء من إيران حين أشار بيان للخارجية في طهران إلى أنهم لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة"، مشيرة إلى ان "القائد الأعلى وغيره من القادة في إيران قد رقصوا فرحا باختفاء بولتون المحرض على الحرب لكنهم استخدموا تعبيرا مميزا للتعليق على الأمر".

وتابعت أن "هذا النمط من الاغتيالات مشابه لعمليات الاغتيال إبان حكم الملك ريتشارد الثالث-أحد ملوك انجلترا وأيرلندا في القرن الخامس عشر- حيث كان يتم خنق الضحايا أو طعنهم كما يحدث الآن باستخدام التعليقات على موقع تويتر وهذا ما أصبح أمرا معتادا إلى حد سخيف"، مشيرة إلى أن الملايين حول العالم يدفعون ثمن سياسات ترامب وأصدقائه الطغاة في مختلف بقاع العالم. وتابعت "هذا هو ما يحدث عندما يتولى المجانين سدة الحكم في الدول الديمقراطية".

ويختم قائلا "هكذا تتفكك الإمبراطوريات، عندما يمارس الحكام أوهام عظمتهم على نمط الخلفاء متجاهلين الضغوط النفسية التي لايمكن تجنبها ولا يلتفتون إلى سلوكياتهم المندفعة، ويولون ظهورهم للفقراء".