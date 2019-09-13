جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب بالقرب من السياج الفاصل

ذكرت مصادر صحفية اسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة، وعزز قواته، تحسبا لمواجهات عنيفة خلال "مسيرات العودة"، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتوقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تستمر حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي حتى يوم الانتخابات البرلمانية للكنيست، على الأقل، والمقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى أن تقوم فصائل المقاومة، مثل حركة الجهاد الإسلامي، باستغلال الأوضاع الجارية في إسرائيل، في ظل الانتخابات البرلمانية، لمواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وتقرر رفع حالة التأهب بدرجة قصوى.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي اتخذ عدة إجراءات لتحسين جهوزيته استعدادا لاحتمال نشوب تصعيد على حدود قطاع غزة، وأهم هذه الخطوات هي رفع مستوى حالة التأهب، وتعزيز قواته على حدود قطاع غزة، في ظل توقعات بحصول مواجهات عنيفة قرب السياج الحدودي.