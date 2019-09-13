غرينبلات يتراجع عن قرار استقالته

قال مبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات الذي قدم استقالته الأسبوع المنصرم: "إنه على الرغم من أنني أعلنت استقالتي، إلا أنني أحاول أن أبقى قائدا للفريق حتى يتم تدشين الخطة"، ما يعني أنه قد يظل في وظيفته، على الأقل، في المستقبل القريب.

واضاف غرينبلات: إذا تم إطلاق الخطة [صفقة القرن] في الأشهر المقبلة، فسأبقى حتى إطلاقها، إذا وافق الطرفان بسرعة، أعتقد أنني سأستمر في قيادتها والبقاء لفترة أطول. عائلتي تدرك هذا الاحتمال وتدعمني تماما"، وهي تلميحات تفهما ضمنياً على رغبته بالاستمرار في منصبه على الأقل في المستقبل القريب.

وأشار غرينبلات ان البيت الأبيض كان مهتما بنشر صفقة القرن مرتين من قبل، وقبل الانتخابات الإسرائيلية السابقة للكنيست، في 9 أبريل/نيسان الماضي، على الرغم من الإعلان عن الانتخابات الثانية، لكن تقرر في النهاية أن الجمهور الإسرائيلي قد يشعر أن هذا يعتبر تدخلا خارجيا في الحملة الانتخابية الداخلية.

واشار غرينبلات أن هناك فرصة كبيرة جدا أن الخطة سيتم إطلاقها بعد الانتخابات، لكننا سننتظر ونرى ما هي النتائج، وما إذا كانت هذه المرة يمكن أن تشكل الحكومة، ومن هي العناصر التي ستشكلها. لذلك، لم يتخذ أي قرار بعد بشأن موعد نشر الخطة.

وكان غرينبلات أعلن الخميس قبل الماضي، عن استقالته من منصبه.