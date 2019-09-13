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الجهاد تدعو الجماهير للمشاركة في فعاليات دعم الأسرى اليوم الجمعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:19 - 13 سبتمبر 2019
اعتصام اهالى الاسرى اعتصام اهالى الاسرى
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دعت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في الفعاليات التي تنظم اليوم الجمعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، دعماً للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون الاضراب المفتوح عن الطعام، في ظل تنصل الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته تجاههم، وانتهاكه لحقوقهم.

أجندة فعاليات الأسرى اليوم الجمعة13/09/2019:

1.غزة: خطبة وصلاة الجمعة في العراء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

2. بيت سيرا - رام الله/وقفة أمام منزل ذوي الأسير المضرب عن الطعام ثائر حمدان.

3.أبو ديس – القدس: خطبة وصلاة الجمعة في العراء نصرة للأسير المضرب اسماعيل علي "الدُّرة".

4.دوار الشهداء – نابلس: التوجه من مسجد النصر نحو دوار الشهداء عقب صلاة الجمعة غضبا على إعدام الاحتلال الأسير بسام السايح وفعالية وسط المدينة.

5.برقين – جنين: مسيرة من مسجد برقين الكبير نصرة للاسرى المضربين عن الطعام تنتهي بوقفة امام منزل ذوي الاسير المضرب م. سلطان خلوف.

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