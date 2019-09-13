الفنان محمد علي يواصل هجومه على الجيش المصري

واصل الفنان محمد علي، صاحب شركة المقاولات، المقيم في أسبانيا، هجومه على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع الاستعدادات التي تشهدها القاهرة لعقد مؤتمر شباب مفاجئ، وفي وقت دعا الكاتب المصري علاء الأسواني، لفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها علي لعدد من قيادات الجيش، رصد رجل أعمال مصري، 5 ملايين جنيه، لمن يقتل علي.

وأشار علي إلى التفاوت الكبير في الرواتب والمزايا بين الضباط في الفئة والرتبة نفسها، كاشفا عن أسماء عدد من لواءات الجيش الذين جمعوا مليارات الجنيهات مقابل رضاهم عن فساد النظام الحاكم.

ومن ضمن هؤلاء ذكر علي، اسم اللواء خالد فودة، وهو صهر السيسي، الذي قال إنه يحصل على معاش ومكافأة بعد خروجه من الجيش، وعندما عُيّن محافظا للأقصر حصل، إضافة إلى ذلك، على راتب، ثم عُين محافظا لجنوب سيناء براتب، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من البطالة.

كما ذكر اللواء أحمد نعيم البدراوي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي ظل مدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

كما ورد اسم اللواء ماجد جورج الرئيس الأسبق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحدث عن المناصب التي تقلدها، ومن بينها وزير البيئة، كاشفا عن أن جورج استعان في الوزارة بأكثر من ثمانية لواءات من الجيش.

الروائي المصري علاء الأسواني، طالب "برد موثق من القوات المسلحة " في اتهامات طالت قيادات حالية بالمؤسسة العسكرية . كما طالب بالتحقيق فيما ورد في وقائع الفساد التي ذكرها.

في المقابل، عرض رجل الأعمال ياسر ندا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مكافأة بقيمة 5 ملايين جنيه لمن "يحضر لي رأس هذا المجرم الذي يسب أسياده القوات المسلحة المصرية العظيمة والرئيس.