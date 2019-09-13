خمس دول أوروبية: تصريحات نتنياهو خرق فادح للقانون الدولي

أعربت خمس دول أوروبية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من تصريحان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إعلانه رغبته في ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت للسيادة الاسرائيلية.

وقالت الدول الأوروبية الخمس ( فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ) : "في حال تم تطبيق الإعلان فهذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي". ودعت جميع الأطراف "للامتناع عن أي إجراء.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.

وبعد ذلك الإعلان استنكرت دول عربية عدة في بيانات متتالية تلك التصريحات واعتبرت تنفيذها اعتداء صارخا وخطيرا، فيما استجابت منظمة التعاون الإسلامي لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ بخصوص هذه القضية الأحد المقبل.

وعلق رئيس السلطة محمود عباس، بأن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".