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حركة الجهاد الإسلامي تنفي خبراً كاذباً منسوباً لها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:56 - 12 سبتمبر 2019
الجهاد الاسلامي الجهاد الاسلامي
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نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خبراً منسوباً لـ "مسؤول كبير" حول الموقف من الصواريخ التي اطلقتها المقاومة، ردا على العدوان الصهيوني خلال الايام الماضية.

 وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن أي من قادة الحركة ومسؤوليها لم يدلوا بأية تصريحات لأي جهة كانت حول هذا الموضوع، وأن صحيفة اليوم السابع لم تنشر شيئا مما ورد في الخبر، مشيرةً إلى أن الخبر ملفق ومزور وكاذب.

وجددت الحركة "على موقفها الثابت والذي تعبر عنه على لسان كافة قياداتها ومسؤوليها هو دعم المقاومة ومباركة كل عمل مقاوم يستهدف الاحتلال الصهيوني دفاعا الشعب الفلسطيني وتصديا للعدوان والارهاب الذي يستهدف أبناءه وأرضه ومقدساته".

ودعت الحركة "وسائل الاعلام أن تستوثق من الأخبار قبل نشرها، وأن تعود للمصادر الرسمية منعا لحدوث البلبلة، فقادة الحركة والمسؤولون فيها يصرحون بأسمائهم وصفاتهم ويعبرون عن الموقف الموحد للحركة إزاء مختلف المستجدات".

 

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