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"الهيئة الوطنية" تدعو الجماهير للمشاركة في جمعة "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:00 - 12 سبتمبر 2019
مسيرة العودة شرق غزة مسيرة العودة شرق غزة
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أهابت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بالجماهير الفلسطينية بالمشاركة الفاعلة في الجمعة الرابعة والسبعين"74" تحت عنوان جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا).

وقالت الهيئة "إن المشاركة الجماهيرية الحاشدة غدًا الجمعة تأتي في إطار التأكيد على استمرار مسيرات العودة بطابعها وزخمها الشعبي، ورفضاً للمؤامرات والمخططات التصفوية التي تستهدف شعبنا"، موضحةً أن الرسالة التي ستوجهها مسيرات العودة غدًا هي ضرورة مغادرة اتفاقية أوسلو كمطلب شعبي ووطني عاجل.

وجددت الهيئة تأكيدها على سلمية مسيرات العودة، مشيرة إلى أن سلمية المسيرة تستوجب اتخاذ كافة التدابير لتفويت الفرصة على الاحتلال وقادته في ايقاع الخسائر والضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين.

وطالبت جماهير شعبنا للالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة والمشرفة على المخيمات والتعاون معهم في انجاح فعاليات الجمعة 74.

 

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