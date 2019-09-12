وزير إسرائيلي: إسقاط حماس في غزة لن يضمن الهدوء لـ"إسرائيل"

لايزال قطاع غزة يشغل السَّاسة والعسكريين الإسرائيليين على جميع الصُعد، واصبح مادة للتراشق السياسي بين المرشحين السياسيين مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

عضو "الكابينت" الإسرائيلي جلعاد أردان إن إسقاط حكم "حماس" في غزة لن يضمن الهدوء أو الأمن لإسرائيل، مبيناً أن نتنياهو لم يصرح أبداً أنه يريد احتلال غزة والعودة إلى إدارة شئونها.

وقال أردان: إن الذي تسبب في الوضع القائم اليوم في قطاع غزة، هو الذي قام بالانسحاب أحادي الجانب من غزة، وأخلى المستوطنات هناك، لافتاً إلى أن نتنياهو شن عمليتين عسكريتين في غزة، بالإشارة لحرب عام 2012 و2014، موضحاً أنه وبعد عام 2014 ساد الهدوء التام في غزة مدة 4 أعوام كاملة.

وأوضح اردان أنه ليس بمقدوره الحديث عن الذي سيحدث بعد دخول جيش الاحتلال لغزة، وبدء معركة ستكون أكبر وأخطر من حرب عام 2014.