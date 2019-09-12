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واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على داعمون لحزب الله اللبناني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:45 - 12 سبتمبر 2019
حزب الله في الجولان السوري المحتل حزب الله في الجولان السوري المحتل
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أكد مساعد وزير خارجية أمريكا ديفيد شينكر أن واشنطن ستفرض عقوبات على الأفراد الذين يدعمون حزب الله اللبناني مهما كان دينهم وانتماؤهم، مشيراً إلى أن وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل "يزداد ضعفا يوما بعد يوم.

واتهم شينكر حزب الله باستقدام المزيد من الأسلحة المتطورة، قائلًا: "هذا مثير للقلق".

وأَضاف في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية: "لا يمكننا الحديث اليوم عن وضع المفاوضات، لأننا ما زلنا نتفاوض على المفاوضات، فهناك اقتراح وإطار لها وعندما توافق الحكومة اللبنانية على هذه المفاوضات، ستبدأ عندها".

وتمنى "أن يتمكن لبنان من التوصل إلى اتفاق مشترك مع جيرانه حتى يتمكن من الاستفادة من المخزون الطبيعي في المنطقة البحرية"، مفترضا أن يكون التأخير في الاتفاق "متعلقا بقرار سياسي لا يستطيع القادة اللبنانيون اتخاذه".

وإذ لم يستبعد التفاوض مع إيران، لم ير "أي أمل أو ميل لدى بلاده للتفاوض مع حزب الله. ورفض عودة السوريين إلى بلادهم، وقال إنه "لا يمكن لوم (داعش) على تهجيرهم".

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