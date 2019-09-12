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نتنياهو يتفوق بأخر استطلاع للانتخابات القادمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:16 - 12 سبتمبر 2019
انتخابات الاحتلال انتخابات الاحتلال
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حصلت الأحزاب اليمنية المتطرفة خلال أخر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول انتخابات الكنيست القادمة على 60 مقعدًا متقدمًا عن الاستطلاعات السابقة بفارق 4 مقاعد.

وفي حال توافقت هذه النتائج مع النتائج الرسمية فإن نتنياهو سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية دون الحاجة إلى الائتلاف مع ليبرمان أو غيره من الأحزاب.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته قناة الكنيست "99"، فقد تقدم الليكود بحصوله على 36 مقعدًا بواقع 4 مقاعد عن آخر استطلاع أًجري قبل 4 أيام، ما يعني حصول كتل اليمين مجتمعة على 60 مقعدًا.

كما حصل تحالف (أزرق أبيض) الذي يقوده بيني غانتس على 32 مقعد، والقائمة العربية المشتركة على 10 مقاعد، أما حزبا ليبرمان و"يمينا" الذي تقوده أييلت شكيد فقد حصل كل منهما على 9 مقاعد، وحصل حزب العمل على 4 مقاعد وتحالف إيهود براك مع حزب ميرتس على 5 مقاعد.

 

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