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العاهل السعودي: الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:15 - 12 سبتمبر 2019
الملك سلمان الملك سلمان
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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ.

وقال العاهل السعودي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة محمود عباس، إن البيان السعودي الهام الذي أكد أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة.

وجدد الملك سلمان، التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

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